Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je 31. oktobra, podnijelo Osnovnom sudu u Podgorici optužni prijedlog protiv Z. M. iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena eksploatacija rječnog nanosa, saopštili su iz Osnovnog državnog tužilaštva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako poručuju, prema navodima iz optužnog prijedloga, okrivljeni je 30. oktobra, na području mjesta Grbavci (Glavni grad Podgorica), bez potrebnih odobrenja i saglasnosti nadležnih organa, vršio eksploataciju rječnog nanosa upotrebom građevinske mehanizacije, javlja CdM.

“Nakon sprovedene istrage i prikupljenih dokaza, tužilaštvo je predložilo da se pred nadležnim sudom zakaže glavni pretres i u postupku utvrdi odgovornost okrivljenog”, zaključuje se u saopštenju.