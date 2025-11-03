Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je 31. oktobra, podnijelo Osnovnom sudu u Podgorici optužni prijedlog protiv Z. M. iz Podgorice, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena eksploatacija rječnog nanosa, saopštili su iz Osnovnog državnog tužilaštva.
Kako poručuju, prema navodima iz optužnog prijedloga, okrivljeni je 30. oktobra, na području mjesta Grbavci (Glavni grad Podgorica), bez potrebnih odobrenja i saglasnosti nadležnih organa, vršio eksploataciju rječnog nanosa upotrebom građevinske mehanizacije, javlja CdM.
“Nakon sprovedene istrage i prikupljenih dokaza, tužilaštvo je predložilo da se pred nadležnim sudom zakaže glavni pretres i u postupku utvrdi odgovornost okrivljenog”, zaključuje se u saopštenju.