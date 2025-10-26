Protiv odgovornog lica slijedi krivična prijava

Izvor: Vlada Crne Gore

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući mjere i radnje u borbi protiv ekološkog kriminala, otkrili nezakonitu i po životnu sredinu štetnu aktivnost u koritu rijeke Morača, čime su spriječili eksploataciju šljunka i oštećenje riječnog nanosa.

Odgovorno lice, N.K. (59) iz Zete, je zatečeno u blizini lica mjesta, u selu Botun, i protiv njega će, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, biti podnijeta krivična prijava, zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena eksploatacija i oštećenje pri eksploataciji rječnog nanosa.

Policijski služenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, naime, postupajući po operativnoj informaciji da se u koritu rijeke Morača vrši iskop šljunka, izašli na lice mjesta i u selu Botun zatekli radnu mašinu – rovokopač, koja je bila u pogonu, a u kojoj se nije niko nalazio. U blizni lica mjesta primijećeno je lice koje se uputilo ka radnoj mašini, a koje je potom rovokopač izmjestilo iz korita rijeke.

U policijskim prostorijama je od ovog lica, N.K, uzeta izjava na zapisnik u vezi sa okolnostima njegove aktivnosti u koritu rijeke Morača. Radna mašina – rovokopač RD 130, kao i njegovo putničko motorno vozilo marke “Mercedes”, te kamion sa vidnim tragovima pijeska zatečen ispred njegove porodične kuće, su obezbijeđeni, radi daljeg postupanja, po nalogu nadležnog tužioca, sa ovom pokretnom imovinom korišćenom u izvršenju krivičnog djela.

Sumnja se da je N.K, bez zakonskog odobrenja, koncesije ili dozvolje nadležnog organa, vršio eksploataciju šljunka, pijeska i drugog materijala iz korita rijeke Morača, koji je potom skladištio na jednoj lokaciji, a sve u cilju nezakonite prodaje i sticanja protivpravne imovinske koristi.

Krivična prijava protiv N.K. će nadležnom tužiocu biti podnijeta u redovnom postupku. Uprava policije je odlučna i uspješna u borbi protiv ekološkog kriminala i preduzima intenzivne aktivnosti na zaštiti javnih dobara i životne sredine. Od početka 2025. godine, policijski službenici su sproveli niz operativnih akcija iz ove oblasti, koje su do sada rezultirale otrkivanjem ukupno 223 krivična djela, zbog kojih je sa 187 krivičnihih prijavaprocesuirano ukupno 216 odgovornih lica – 205 fizičkih i 11 pravnih lica.