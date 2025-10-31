Policija sumnja da je M.G. i prije dvije godine u Tivtu seksualno uznemiravao drugu djevojčicu čiji je trener.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pedesetogodišnji Pljevljak M.G. uhapšen je juče u Budvi zbog sumnje da je seksualno uznemiravao četranestogodišnju djevojčicu.

Prema pouzdanim informacijama "Vijesti", M.G. je trener četrnaestogodišnjakinje koju je navodno napastvovao nakon što mu je, kako tvrde nadležni, djevojčica povjerena na brigu tokom takmičenja.

Sumnjiče ga da je to djelo izvršio dok je sa maloljetnom članicom kluba boravo u sobi, koristeći položaj podređenosti i zavisnosti nad imenovanom koja mu je tokom puta kao treneru bila povjerena na brigu, prenose Vijesti.