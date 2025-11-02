Po nalogu postupajućeg tužioca E.I. je lišena slobode i uz krivičnu prijavu privedena istom u zakonskom roku na dalju nadležnost. Borba protiv ekonomskog kriminaliteta će i dalje biti u fokusu službenika Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su, spovodeći pojačane aktivnosti u oblasti borbe protiv ekonomskog kriminaliteta, u saradnji i po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, lišili slobode državljanku Republike Sjeverne Makedonije E.I. zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prevara na štetu jednog fizičkog lica iz toga grada.

Naime, sumnja se da je E.I. izvršila krivično djelo koje joj se stavlja na teret na način što je od novembra 2023. godine, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, lažno prikazala činjenice i oštećeno lice dovela i održavala u zabludi, navodeći ga da joj preda novac u iznosu od 10.000 eura. Oštećeni joj je slao novac u više navrata posredstvom jedne banke, te joj je određeni dio novca i direktno predavao neposrednim prisustvom, a na ime navodnog plaćanja poreza u postupku kupovine stana.

Po nalogu postupajućeg tužioca E.I. je lišena slobode i uz krivičnu prijavu privedena istom u zakonskom roku na dalju nadležnost.

Borba protiv ekonomskog kriminaliteta će i dalje biti u fokusu službenika Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“.