Kontrolom vozila na drugoj liniji graničnih provjera posumnjalo se da je broj šasije na navedenom vozilu manipulisan, odnosno da je krivotvoren.

Izvor: Uprava policije

Službenici Regionalnog centra granične policije „Jug“ – Stanice granične policije I Ulcinj su, na Graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“ kontrolisali državljanina Republike Albanije R.L, koji je upravljao vozilom Range Rover Sport, britanskih registarskih oznaka.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju. Vozilo je oduzeto do okončanja vještačenja, kada će se nadležni tužilac izjasniti o kvalifikaciji krivičnog djela.