Službenici Stanice granične policije Ulcinj uhapsili su 23-godišnjeg turskog državljanina T.M.B., koji je potraživan na međunarodnom nivou zbog izdržavanja kazne zatvora u Turskoj.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Stanice granične policije Ulcinj juče su na zajedničkom graničnom prelazu Sukobin – Murićani, tokom pojačane kontrole, uhapsili državljanina Republike Turske T.M.B. (23).

Kontrolom je utvrđeno da se T.M.B. potražuje na međunarodnom nivou od strane NCB Interpola Ankara radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od četiri godine i sedam mjeseci. Presuda je izdata od strane Višeg suda u Salhili, Turska, zbog krivičnog djela prevare lažnim predstavljanjem.

Prema saznanjima policije, T.M.B. se lažno predstavljao kao policijski službenik radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

U skladu sa zakonom, T.M.B. će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalje postupanje.