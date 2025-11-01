Policija u Herceg Novom lišila je slobode trojicu muškaraca, među kojima i osuđenog na 17 godina zatvora zbog ubistva iz 2019. godine.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, lišili su slobode tri osobe u okviru intenzivne policijske akcije usmjerene na lociranje lica za kojima su raspisane potjernice.

Uhapšen je Nikola Ivanović (35) iz Herceg Novog, koji se potražuje zbog izdržavanja kazne zatvora od 17 godina, na koju je osuđen pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici zbog krivičnog djela ubistvo u saizvršilaštvu, izvršenog 6. juna 2019. godine na štetu Stefana Šarovića

Slobode je lišen i Vitorio Šuković (29) iz Herceg Novog, po osnovu raspisane nacionalne potjernice, radi izdržavanja kazne od tri godine i šest mjeseci zbog više krivičnih djela razbojništvo počinjenih na području ovog grada.

Ova lica su pronađena u stanu čiji je vlasnik Srđan Ljubisavljević (46), državljanin Republike Srbije, koji je takođe uhapšen zbog sumnje da je pružao pomoć učiniocima nakon izvršenog krivičnog djela. On će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Osuđena lica biće tokom dana sprovedena u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) radi izdržavanja zatvorskih kazni.

Iz Uprave policije ističu da ovaj slučaj potvrđuje odlučnost i kontinuirani rad policijskih službenika na lociranju i hapšenju lica koja se potražuju zbog najtežih krivičnih djela, te naglašavaju da će svi koji pružaju podršku bjeguncima biti procesuirani u skladu sa zakonom.

Policija nastavlja aktivnosti na identifikovanju i lišenju slobode istaknutih članova i vođa organizovanih kriminalnih grupa.