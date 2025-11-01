Droga je odmah oduzeta, a S.M. je priveden u službene prostorije gdje je dao izjavu po nalogu tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Izvor: MONDO

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Tivat, uhapsili su dvije osobe u mjestu Seljanovo zbog sumnje na trgovinu narkoticima.

Tokom operativno-taktičkih aktivnosti, policija je uočila i kontrolisala operativno interesantno lice S.M. (28) iz Berana, sa prebivalištem u Tivtu, koji je zatečen u prodaji opojne droge kokain licu A.K, državljaninu Republike Albanije.

Droga je odmah oduzeta, a S.M. je priveden u službene prostorije gdje je dao izjavu po nalogu tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Nakon uvida u predmet, tužilac je ocijenio da u njegovim radnjama postoje elementi krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te je S.M. lišen slobode.

Slobode je lišen i A.K, koji se tereti za prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.