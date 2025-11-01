Policija je, vršeći niz daljih aktivnosti u odnosu na ovo lice, a u cilju suzbijanja zloupotrebe narkotika, izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi V.S.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Bar su, preduzimajući pojačane mjere i radnje usmjerene na pronalazak i zapljenu narkotika, protiv jednog lica podnijeli krivičnu prijavu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Naime, u saradnji i po nalogu postupajućeg višeg državnog tužioca policijski službenici Jedinice za borbu protiv droge Odjeljenja bezbjednosti Bar procesuirali su V.S. (30) iz Bara zbog sumnje da je gore pomenuto krivično djelo izvršio na način što je drugom licu prodao manje pvc pakovanje sa sadržajem praškaste materije bijele boje za koju se sumnja da je opojna droga kokain, a koja je kasnije pronađena kod ovoga lica.

Policija je, vršeći niz daljih aktivnosti u odnosu na ovo lice, a u cilju suzbijanja zloupotrebe narkotika, izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi V.S. u Baru gdje je pronađen i oduzet mobilni telefon, kao i novac u iznosu od 4.100 eura za koji se sumnja da potiče iz izvršenja krivičnog djela, odnosno prodaje opojne droge. V.S. je lišen slobode i uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Službenici Uprave policije u kontinuitetu vrše pojačane kontrole i druge aktivnosti usmjerene na borbu protiv droge, kako sprečavanje krijumčarenja, tako i suzbijanje ulične prodaje narkotika, a sve u cilju očuvanja bezbjednosti, ali i zdravlja građana.