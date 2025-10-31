Još jednom ističu da je pritvor u odnosu na navedene okrivljene ukinut ne zbog promjene u pogledu kvalifikacije krivičnog djela, već zato što je tokom istrage utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da su oni pokušali da ubiju M.J.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici, koji je ukinuo pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana Y. G. i N. D, saopštio je da je utvrđeno da su njih dvojica u vrijeme ranjavanja M.J. u podgoričkom naselju Zabjelo bili u svom smještaju i da više ne stoji osnovana sumnja da su okrivljeni u tom postupku.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici je dana 29.10.2025. godine, ovom sudu podnijelo predlog za određivanje pritvora u odnosu na okrivljene Y.G i N.D zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju, a po pritvorskom osnovu iz člana 175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku. Odlučujući o navedenom predlogu, sudija za istragu je, na osnovu dokaza u spisima predmeta, prvenstveno zapisnika o saslušanju svjedoka oštećenog te zapisnika o prepoznavanju, donijela rješenje o određivanju pritvora u odnosu na navedene okrivljene Y.G i N.D, po pritvorskom osnovu iz člana 175 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku", piše u saopštenju.

"Dana 30.10.2025. godine, Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je ovom sudu predlog za ukidanje pritvora u odnosu na imenovane okrivljene. Iz predloga proizilazi da su okrivljeni negirali izvršenje krivičnog djela, te da je njihova odbrana provjerena video nadzorom izuzetih sa kamera instaliranih na objektima na kojima stanuju, koja je nadležnim organima dostavljena 30.10.2025. godine, dakle nakon donošenja rješenja o pritvoru, a kojom analizom je utvrđeno da je odbrana okrivljenih tačna odnosno da su u vrijeme predmetnog događaja bili u svom smještaju i da više ne stoji osnovana sumnja da su isti okrivljeni u ovom postupku. Odlučujući o navedenom predlogu, sudija za istragu je donijela rješenje kojim je okrivljenima Y.G i N.D ukinut pritvor", dodaje sud.

"Podsjećamo javnost da sudije, kao nosioci pravosudne funkcije, moraju biti zaštićene od bilo kakvih oblika pritisaka, prijetnji ili javnog targetiranja. Nezavisnost i nepristrasnost sudija predstavljaju temelj vladavine prava i garanciju pravičnog suđenja, te svako narušavanje njihovog ugleda ili sigurnosti direktno ugrožava funkcionisanje pravosudnog sistema. Pozivamo sve subjekte javnog i političkog života, kao i medije i građane, da se uzdrže od izjava i postupaka koji mogu biti shvaćeni kao oblik pritiska na sudije ili pokušaj uticanja na sudske odluke. Sudijska nezavisnost je zakonom zaštićena vrijednost i obaveza svih institucija i pojedinaca jeste da tu nezavisnost poštuju i štite", saopštio je Viši sud u Podgorici.