U vrhu ove kriminalne organizacije, koja prema navodima iz prijave broji 11 članova, a protiv koje je danas otvorena istraga Specijalnog državnog tužilaštva, kako se sumnja bio je i albanski državljanin S.M. (56).

Službenik Uprave policije Darko Kalezić (43) i bivši automobilista Darko (Danko) Bakrač (44) sumnjiče se da su bili na čelu kriminalne organizacije, koja se u dužem periodu bavila švercom skanka iz Albanije, preko Crne Gore i dalje ka zemljama Evropske unije.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja tragaju za Kalezićem i Bakračem, protiv kojih je danas podnijeta krivična prijava, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

SPO i SDT su prikupili dokaze prema kojima je ova kriminalna organizacija uspjela da prošvercuje više stotina kilograma marihuane.

Po nalogu SDT-a, službenici SPO rano jutros uhapsili su tri osobe - Podgoričanina Aleksandra Popovića (45), Nikšićanina Dejana Stanišića (39) i Podgoričanina Radoja Petrovića zvanog Rale (30), kojima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

Odranije se u pritvoru nalazi i Nikšićanin U.D. (44), koji se sumnjiči da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Taj Nikšićanin, krajem prošle godine izručen je Crnoj Gori, koja ga je potraživala zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije Zećanina Igora Krstovića.

Krivičnom prijavom Specijalnog policijskog odjeljenja obuhvaćena su još tri strana državljanina - Albanac G.C (50) i dvojica državljana Bosne i Hercegovine D.P. (40) i S.K. (30) iz Trebinja, koji su trenutno nedostupni crnogorskoj policiji.

Nekadašnji šampion automobiilizma Darko Bakrač, koji je se ranije zvao Danko, hapšen je u januaru 2019. godine kada je policija pretresom njegovom terenca pronašla 208 kilograma marihuane.

On je tada uhapšen nakon policijske potjere jer se nije zaustavio na Velikoj plaži.

Bivši auto-moto as tog dana izazvao je i udes, jer se tokom potjere automobilom "zakucao" u policijski automobil, prenose Vijesti.