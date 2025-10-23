Iza operativnih slojeva, radnika luke i špeditera, istražitelji su otkrili mrežu povezanih kriminalnih grupa sa Balkana, koje su posljednjih godina preuzele kontrolu nad ključnim kanalima za uvoz kokaina iz Latinske Amerike.

Španska policija je tokom septembra i oktobra 2025. godine razotkrila jednu od najsofisticiranijih narko-mreža u istoriji zemlje - strukturu koja je djelovala direktno iz luke Valensija, jednog od najvećih trgovačkih čvorišta u Evropi. Iza operativnih slojeva, radnika luke i špeditera, istražitelji su otkrili mrežu povezanih kriminalnih grupa sa Balkana, koje su posljednjih godina preuzele kontrolu nad ključnim kanalima za uvoz kokaina iz Latinske Amerike.

Krajem septembra, Nacionalna policija Španije i Guardia Civil sproveli su operaciju kodnog imena “Spider” (Pauk), u kojoj je uhapšena 81 osoba - među njima estibadoresi (radnici za ukrcaj i iskrcaj kontejnera), vozači kamiona, agenti logističkih firmi i nekoliko korumpiranih službenika zaduženih za pristup skladištima u luci, pišu Vijesti.

Trojica uhapšenih tog dana članovi su Balkanskog narko-kartela.

U akciji je zaplijenjeno 4,5 tone kokaina, a pronađena je i veća količina gotovine, luksuznih vozila, nakita i oružja. Istraga je pokazala da su “pauk ljudi” (hombres araña), kako ih je nazvala španska štampa, koristili industrijske dizalice i sigurnosne kodove da se tokom noći penju po kontejnerima i otvaraju one u kojima je droga stizala iz Ekvadora i Kolumbije.

Prema navodima španskih medija, operacija je trajala duže od godinu, pod nadzorom Istražnog suda broj 15 iz Valensije, uz koordinaciju sa međunarodnim agencijama Europola i DEA. Prvi rezultati pokazali su da je mreža imala “unutrašnju zaštitu” u luci - sistem lozinki, rasporeda i falsifikovanih naloga koji su omogućavali članovima da identifikuju “čiste” kontejnere sa drogom i izvuku tovar prije n ego što prođe kroz carinski skener.

Špansko Ministartsvo unutrašnjih poslova (Ministerio del Interior) 26. septembra saopštilo je detalje akcije, navodeći da su osim tri člana Balkanskog narko-kartela, među 81 osumnjičenog uhapsili 17 lučkih radnika, devet vozača kamiona i 17 odgovornih lica iz pet kompanija...

Lisice na ruke stavljene su i dvojici članova kolumbijskih kriminalnih organizacija, ali i pripadniku španskih bezbjednosnih snaga, koji je djelovao kao posrednik između balkanskog kartela i južnoameričkih kriminalnih grupa, olakšavajući uvoz kokaina.

“Pored toga, sindikalni predstavnici, jedan ljekar i osoblje povezano sa Centrom za zapošljavanje luke sarađivali su u švercu droge, olakšavajući prijem novih članova u radnu službu luke (Estiba Portuaria), što je bilo presudno za kontrolu procesa utovara i istovara kontejnera”, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije.

U 59 pretresa i pretraga na različitim lokacijama u pokrajini Valensija i na ostrvu Ibiza, zaplijenjeno je više od 4,5 tona kokaina, 365.000 eura u gotovini, brojna luksuzna dobra i različito vatreno oružje, prenose Vijesti.

“Istraga, koja je započela početkom 2024. godine, omogućila je da se otkrije postojanje kriminalne organizacije koja je djelovala kao kartel kokaina u Luci Valensija. Tokom postupka, Nacionalna policija uspjela je spriječiti osam pokušaja izvlačenja kokaina iz kontejnera. Opsežnim istragama potvrđeno je da su u mrežu bili uključeni lučki radnici, vozači kamiona i vlasnici transportnih preduzeća, koji su djelovali uz preciznu podjelu zadataka. Prema nalazima istražitelja, kriminalna struktura koristila je sofisticirane metode za izvlačenje kokaina iz luke i njegovu dalju distribuciju na veliko. Za to su im služili ‘pauk ljudi’ koji su se peli po kontejnerima da bi došli do krijumčarene robe”, piše u saopštenju.

Među oružjem zaplijenjenim od te kriminalne grupe pronađena su i dva pištolja u obliku hemijske olovke i tri elektrošokera.

“Osim trgovine narkoticima, organizacija je raspolagala cijelom mrežom firmi preko kojih je prala novac i uvodila profite od droge u legalni finansijski sistem. Zapljenjena su brojna luksuzna dobra, uključujući 53 luksuzna vozila, jahtu vrijednu 400.000 eura, 60 satova poznatih marki, nakit, dijamante i zlatne poluge. Istraga je još u toku s ciljem identifikovanja drugih članova organizacije i provjere mogućih veza s ranijim zapljenama droge”, saopšteno je iz španskog MUP-a.

Samo tri sedmice nakon hapšenja u operaciji “Spider”, policija je 17. oktobra kartelu zadala novi udarac - zaplijenjeno je još 1,7 tona i uhapšeno šest članova te organizovane kriminalne grupe.

Policajci su, objašnjeno je, primijetili ulazak kamiona u luku, a vozač je izvodio sumnjive manevre, dok su službenici Carine i Guardia Civila nadgledali kontejner.

Zbog toga je uspostavljen operativni plan i započeto praćenje vozila.

Kamion je završio rutu u industrijskoj zoni oblasti La Costera, u opštini Vallada, gdje je ušao u skladište na nekoliko minuta i potom napustio to mjesto.

Inspektori su u tom industrijskom skladištu pronašli 690 kilograma kokaina sakrivenih u čeličnom sanduku (arcón de acero).

Prema saopštenju tamošnjeg MI, riječ je o jednoj od najsofisticiranijih metoda prikrivanja droge otkrivenih u Španiji u posljednjih nekoliko godina, u kojoj su korišćeni specijalno izrađeni čelični sanduci da bi se izbjegla detekcija skenerima na ulazu u lučki terminal, pišu Vijesti.

U nastavku operacije, u još jednom kontejneru povezanom s istom rutom, pronađeno je dodatnih 1.013 kilograma, što čini ukupno 1,7 tona kokaina.

Španska policija vjeruje da je riječ o dijelu istog narko-lanca koji je funkcionisao tokom operacije “Spider”. Droga je, kao i ranije, poticala iz Ekvadora, a krijumčarska metoda je gotovo identična - skrivanje pošiljki u metalnim strukturama koje ne registruju rendgenski skeneri u luci.

Šest osoba je uhapšeno, među njima dvojica državljana sa Balkana, za koje istražitelji tvrde da su bili “notarios” - nadzornici pošiljke, zaduženi da potvrde da je roba preuzeta i distribuirana prema Evropi. Uhapšen je i vozač kamiona, navodno direktni izvršilac preuzimanja kokaina u skladištu “La Costera”.

Iz španskog MI objašnjavaju da su istražitelji utvrdili da je skladište bilo dio logističke mreže kriminalne organizacije.

Prema izvorima španske policije, mreža u luci Valensija bila je u tjesnoj vezi sa tzv. Balkanskim kartelom, konglomeratom kriminalnih grupa iz Crne Gore, Srbije, Albanije, Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, koji posljednju deceniju dominira rutom kokaina iz Latinske Amerike.

Policijski izvještaji govore da su logističke ćelije sa Balkana, posebno one povezane sa Crnogorcima i Albancima, imale ključnu ulogu u infiltraciji radnika u luku i distribuciji droge nakon iskrcaja, nadziru, komuniciraju šifrovano sa latinoameričkim partnerima ali i koriste legalne firme kao paravan za transport i skladištenje robe.

Španski mediji su čak upotrijebili izraz “el cartel de los Balcanes tomó el puerto de Valencia” - “balkanski kartel preuzeo je luku Valensija”, naglašavajući da je riječ o strukturi koja je sposobna da kontroliše ulazne tokove kokaina kroz evropske komercijalne rute.

Iako španske vlasti nijesu objavile konkretna imena, istražitelji iz Evrope već godinama povezuju balkanske grupe u Španiji sa istim mrežama koje su djelovale u Lučkim centrima Roterdama, Antverpena i Bara.

Prema analitičarima Europola, Crnogorci i Srbi čine “najorganizovaniji segment” balkanskog kartela, sa mrežama u Belgiji, Holandiji i na Pirinejskom poluostrvu.

Nekoliko operacija protiv škaljarskog i kavačkog klana pokazalo je da pojedine ćelije sarađuju direktno sa južnoameričkim kartelima u Ekvadoru, posebno sa strukturama u Guajakilu, istom gradu iz kojeg su potekle pošiljke otkrivene u Valensiji.

Španski istražitelji navode da su komunikacije pronađene u sklopu operacije “Spider” sadržale balkanske jezike i kontakte sa brojevima iz Crne Gore i Srbije.

Luka Valensija je treća po veličini u Evropi i najvažniji trgovački terminal na Mediteranu. Preko nje svake godine prođe više od 5 miliona kontejnera. Za kriminalne mreže to znači beskonačne mogućnosti - svaki kontejner je potencijalni prolaz za pošiljku vrijednu milione.

Stručnjaci za borbu protiv narko-trgovine upozoravaju da balkanske grupe ne funkcionišu kao tradicionalni karteli sa jasnim vođstvom, već kao mreža poluautonomnih ćelija koje dijele resurse, kontakte i logistiku. Upravo ta struktura im omogućava da prežive policijske udare, kada jedna ćelija padne, druga preuzima tok novca i operacija.

Španski tužioci najavljuju nove optužnice i proširenje istrage ka finansijskim kanalima, jer se sumnja da je značajan dio profita od kokaina prao kroz fiktivne kompanije u sektoru transporta, građevine i nautike.

Paralelno, međunarodni timovi pokušavaju da identifikuju “komandni centar” koji je koordinisao isporuke iz Južne Amerike i raspored u luci.

Iako su zaplijenjene desetine tona kokaina u posljednjih nekoliko mjeseci, činjenica da se nove pošiljke i dalje pojavljuju pokazuje da kartel iz luke Valensija nije u potpunosti neutralisan i da se mreža, uz podršku balkanskih grupa, brzo reorganizuje.

U posljednjih deset godina, Balkan se iz pozicije tranzitne zone pretvorio u strategijski centar evropske trgovine kokainom. Operacija u Valensiji pokazuje da balkanske mreže više nijesu samo partneri latinoameričkih kartela, one danas kontrolišu dio luka, radne strukture i distribucione rute širom kontinenta.

Slučaj kartela koji je djelovao u luci Valensija je, prema ocjeni istražitelja, samo vrh ledenog brijega globalnog narko-sistema čiji se korijeni protežu od obala Ekvadora do primorja Crne Gore.