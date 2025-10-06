Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru, Tivtu i Kotoru...

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) uhapsilo je jutros nekoliko osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije i šverca droge.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru, Tivtu i Kotoru, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i preduzima mjere i radnje radi njihovog lišenja slobode.

"Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka", piše u saopštenju.