Takođe, dodaju, iz dokaza prikupljenih u prethodnom postupku proizilazi i osnovana sumnja da su okrivljeni Mijajlović i Lazović u 2019. godini, stekli, držali i koristili imovinu sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je danas, u krivičnom predmetu formiranom po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, donijelo naredbu o sprovođenju istrage i tako pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Aleksandra Mijajlovića, Zorana Lazovića, Ranka Ubovića, Vladimira Ivanovića i Veselina Kovačevića, ali i privrednih društava Bemax i Master inžinjering, zbog postojanja osnovane sumnje da je Ranko Ubović izvršio dva krivična djela pranje novca, a ostali okrivljeni krivično djelo pranje novca. Specijalno državno tužilaštvo tražilo je od Višeg suda da uhapšene Ranka Ubovića i Veselina Kovačevića pošalje u pritvor, piđe CdM.

“Tokom izviđaja Specijalno državno tužilaštvo je, samo ili uz pomoć Specijalnog policijskog odjeljenja, prikupilo dokaze iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni Ranko Ubović, u 2020. godini, zajedno sa okrivljenim Radojem Zvicerom, Vladimirom Ivanovićem i pravnim licem Mater inžinjering, protiv kojih je već ranije određeno sprovođenje istrage za krivično djelo pranje novca, prikrivao i lažno prikazivao činjenice o vlasništvu imovine za koju je znao da je pribavljena kriminalnom djelatnošću okrivljenog Zvicera, jer mu je za gotov novac prodao pet stanova u Podgorici, a da nijesu zaključeni kupoprodajni ugovori, a okrivljeni Ivanović i pravno lice Master inžinjering su prikrivali činjenicu da je vlasnik stanova okrivljeni Zvicer, jer su stanovi ostali formalno upisani kao svojina okrivljenog pravnog lica”, navodi SDT.

“Oni su iz dijela dobiti svojih kriminalnih organizacija, stekli po jedan stan u Budvi, opremili ih i koristili ih zajedno sa članovima porodica, a okrivljeni Vesko Kovačević, Aleksandar Mijajović i Ranko Ubović i pravno lice Bemax lažno prikazivali da je vlasnik tih stanova okrivljeno pravno lice, koji su ostali upisani kao njegova svojina u katastru nepokretnosti, a sve kako bi se prikrile činjenice o vlasništvu”, ističe SDT.

Za okrivljene Ubovića i Kovačevića, koje je Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo uz pomoć Specijalne jedinice policije, Specijalno državno tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Podgorici da im odredi pritvor, dok su ostala okrivljena fizička lica od ranije u pritvoru, u drugim krivičnim postupcima, prenosi CdM.