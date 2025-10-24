Grupa se tereti za odavanje tajnih podataka i njihovo plasiranje u cilju diskreditacije političkih neistomišljenika i sveštenih lica, kao i za podrivanje sistema bezbjednosti u državi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Saslušanje svjedoka u predmetu protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, navodnog organizatora kriminalne grupe, počelo je juče u Specijalnom državnom tužilaštvu, prenosi Dan.

Grupa se tereti za odavanje tajnih podataka i njihovo plasiranje u cilju diskreditacije političkih neistomišljenika i sveštenih lica, kao i za podrivanje sistema bezbjednosti u državi. Prema nezvaničnim saznanjima "Dana", juče je na pitanja tužioca odgovarao Baranin koji je organizovao litije u svom gradu. On je govorio o organizovanju litija, da li je zbog toga imao prijetnje od nekoga, da li je trpio nasilje, ko se raspitivao oko tih šetnji.

Kako se navodi u naredbi o sprovođenju istrage, članovi kriminalne grupe Aca Mijajlovića postali su viši državni tužilac Andrijana Nastić, bivši načelnik podgoričkog Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, bivši šef kontraobavještajne zaštite Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Drago Spičanović, policajac Vladan Lazović i nekadašnji ministar odbrane Predrag Bošković.

U naredbi o sprovođenju istrage navedeno je da je Spičanović prikupljao službene podatke koliko je ljudi bilo na litijama u kojem gradu, kao i o postupanju policije prema sveštenim licima, odnosno koga su procesuirali. Te podatke je, kako se vidi iz poruka, prenosio Mijajloviću. Policijski službenici hvalili su se Mijajloviću kako procesuiraju sveštenike i bez mišljenja tužioca, a dogovaraju se i koliko auta da zaplijene radi navodnih provjera osobama koje su učestvovale u auto-litijama, prenosi Dan.

U pritvoru su Mijajlović i Spičanović, koji su razmijenili najveći broj poruka. Ostali osumnjičeni su pušteni da se brane sa slobode uz određene mjere nadzora. Osumnjičeni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja, zloupotreba službenog položaja i krivično djelo odavanje tajnih podataka.