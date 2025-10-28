Nedavno uhapšeni Aleksandar Mijajlović i Vladan Ivanović sprovedeni su iz Istražnog zatvora u Spužu na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) u Podgorici zbog optužbi da su prali pare za šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Oni i nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije, takođe uhapšeni Zoran Lazović, koji će biti saslušan tokom dana, iskaz će dati pred specijalnim tužiocima Miroslavom Turkovićem i Zoranom Vučinićem.

Njihova saslušanja nastavak su akcije u kojoj su juče slobode lišeni Ranko Ubović i njegov poslovni saradnik Veselin Kovačević, pišu Vijesti.