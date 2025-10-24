U tužbi je Bošković naveo da je objava imala za cilj da ga javno diskredituje i predstavi u negativnom kontekstu...

Osnovni sud u Podgorici odbio je tužbu bivšeg ministra i funkcionera DPS-a Predraga Boškovića protiv potpredsjednika Vlade i lidera Demokrata Alekse Bečića, kojom je tražio 10.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog, kako je naveo, "duševnih bolova usljed povrede časti i ugleda", pišu Vijesti.

Bošković je tužbu podnio nakon što je 2021. godine na Facebook stranici Demokrata objavljen video snimak nastao 16. novembra 1992. godine u Pljevljima, na kojem se vidi grupa ljudi koja skandira četničkom vojvodi Miliki Čeku Dačeviću, tadašnjem vođi paravojnih formacija.

Uz snimak je bio objavljen komentar: "Bošković skandira Miliki Čeku Dačeviću", a na videu je bio zaokružen dio glave jednog lica u masi, za koje je, prema navodima u objavi, navedeno da je Bošković.

Tvrdio da je snimak objavljen s ciljem diskreditacije.

U tužbi je Bošković naveo da je objava imala za cilj da ga javno diskredituje i predstavi u negativnom kontekstu, kao i da je više puta javno demantovao da je riječ o njemu. Istakao je da je Bečić "svjesno nastavio sa iznošenjem neistinitih tvrdnji", iako je, prema nalazu antropološkog vještačenja, isključena mogućnost da se na snimku nalazi Bošković, prenose Vijesti.

Punomoćnik Boškovića, advokat Mihailo Volkov, tokom postupka je ukazao i na svjedočenje Momčila Lekovića, koji je, kako se navodi u presudi, potvrdio da je video bio objavljen u kontekstu političkog prepucavanja.

Sud je procijenio da nema dovoljno dokaza da je Bečić lično objavio snimak niti da je odgovoran za njegov sadržaj. U obrazloženju presude navodi se da je video objavljen sa službenog naloga Demokrata, a ne sa Bečićevog ličnog profila, pa tužilac nije dokazao pasivnu legitimaciju tuženog, prenose Vijesti.

Tužbeni zahtjev je zbog toga odbijen kao neosnovan, a Bošković je obavezan da Bečiću nadoknadi troškove postupka u iznosu od 937,50 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.