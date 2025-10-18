Marko P. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Đorđa Z. (21) i Marka P. (18) zbog postojanja osnovane sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način lišili života za sada NN muško lice, za koje se sumnja da je državljanin Crne Gore Filip Ivanović (34).

Osumnjičeni Đorđe Z. je na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog djela, ali nije dao bliže razloge, niti je opisao izvršenje krivičnog djela, piše Blic.rs.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će uticati na svjedoke, da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i jer je za krivično djelo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog djela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage Đorđu Z. se na teret stavljaju krivična djela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Marku P. se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo pomaganjem.

Postoji osnovana sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mjesto izvršenja krivičnog djela da liši života oštećenog kada se on najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa, pri čemu je neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju, za čije nabavljanje i držanje nije imao odobrenje nadležnog organa, dok mu je Marko P. pomagao u izvršenju ovog krivičnog djela.

Đorđe Đ. je oko 19 časova taksi vozilom došao na adresu u Višegradskoj ulici, u stan koji je preko maloljetne osobe iznajmio Marko P, a gdje je Đorđa, po nalogu Marka P, sačekalo drugo maloljetno lice i uvelo ga u stan.

Oko 23 časa Đorđe Z. odvezao se taksi vozilom do Hercegovačke ulice gdje se sastao sa za sada NN muškim licem (najverovatnije državljaninom republike Crne Gore, F.I) i predao mu dva kofera koja je ponio sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni u stan u Višegradskoj ulici.

U trenutku kada je Ivanović preuzeo kofere i krenuo da se udaljava, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više projektila u njegovom pravcu usled čega je od zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Nakon toga Đorđe Z. se uputio Hercegovačkom ulicom ka višim brojevima, gdje je na pješačkom prelazu, ispred rampe podzemne garaže, lišen slobode od strane pripadnika policije.

Prilikom pretresa kod njega su pronađena dva pištolja marke "Glock" i "EZ9 9mm PARA", bez vidljivih fabričkih brojeva sa po jednim metkom u ležištu.