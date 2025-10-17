Okrivljenom N.P. pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 15. oktobra 2025. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog N.P. donijelo je Rješenje da se okrivljenom produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 22. januara 2025. godine, prenosi Dan.

Okrivljenom Nikoli Petroviću pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo.

Okrivljeni je 19. jula 2025. godine, oko 23:50 časova, na terasi ugostiteljskog objekta "Taormina" u Podgorici, sa umišljajem lišio života I.M., i tom prilikom doveo u opasnost živote više lica. N.P. je na javnom mjestu, neovlašćeno noseći vatreno oružje, pištolj nepoznate marke i kalibra, prišao stolu za kojim su sjedjeli oštećeni i ispalio više metaka u pravcu I.M., koji je zadobio smrtonosne povrede. U istom događaju ranjeni su S.R. i K.R., dok je više drugih prisutnih osoba bilo dovedeno u opasnosti po život. Nakon pucnjave, okrivljeni se dao u bjekstvo, piše Dan.

Iz dokaza DNK, balističkih i forenzičkih vještačenja, te svjedočenja očevidaca proizilazi osnovana sumnja da je upravo N.P. izvršilac djela.

Vrhovni sud produžio je pritvor optuženom zbog težine krivičnog djela i načina njegovog izvršenja, pucnjave u lokalu smještenom u užem gradskom jezgru, u kojem se u tom trenutku nalazio veći broj gostiju. Djelo je izvršeno pred brojnim očevicima, uz potpuno nepoštovanje tuđih života, što je izazvalo veliki medijski odjek i uznemirenost građana.

Pritvor okrivljenom N. P. produžen je i zbog postojanja opasnosti od bjekstva, kao i opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, budući da je okrivljeni ranije više puta osuđivan za krivična djela sa elementima nasilja – napad na službeno lice, krađu, uništenje tuđe stvari i omogućavanje uživanja opojnih droga. Takve okolnosti ukazuju na njegovu sklonost ka kriminalnom ponašanju i činjenicu da ranije izrečene kazne nijesu imale uticaja na njegovo ponašanje, prenosi Dan.

Okrivljenom N.P.pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici 24. jula 2025. godine, a produžen Rješenjem vijeća tog suda 20. avgusta 2025. godine, tako da po Rješenju Vrhovnog suda Crne Gore pritvor može trajati do 22. januara 2025.godine.