Kako mu u roku od tri godine nije donijeta prvostepena presuda, stekli su se zakonski uslovi da mu pritvor bude ukinut.

Izvor: screenshot



Prema nezvaničnim saznanjima Viši sud je prihvatio predlog SDT-a i odredio Milošu Medenici kućni pritvor.

Kako mu u roku od tri godine nije donijeta prvostepena presuda, stekli su se zakonski uslovi da mu pritvor bude ukinut.

Podsjećamo, njega je Specijalno državno tužilaštvo optužilo da je stvorio kriminalnu organizaciju koja se bavila krijumčarenjem narkotika, primanjem i davanjem mita i protivzakonitim uticajem, piše Dan.

Povodom toga uhapšen je 25.5.2022. na Aerodromu Podgorica. Kako je portal Dan ranije objavio, Medenica sa nalazio na jednoj klinici u Beogradu, dok se protiv njega u Crnoj Gori vodila istraga.

Podsjećamo, osim Vesne i Miloša Medenice, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma "Kopad kompani" iz Nikšića.

Oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja, prenosi Dan.