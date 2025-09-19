Sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice iz pritvora bi trebalo da izađe 17. oktobra, a nakon njega i sin dugogodišnjeg tajnog agenta i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića.

Četiri pritvorenika do kraja godine napustiće Istražni zatvor, ukoliko u predmetima u kojima im se sudi ne budu donijete prvostepene presude, saopšteno je “Vijestima” iz podgoričkog Višeg suda.

Među njima, prema nezvaničnim saznanjima Vijesti, su i optuženi sinovi nekadašnjih funkcionera pravosuđa i policije - Miloš Medenica i Petar Lazović.

Sin bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice iz pritvora bi trebalo da izađe 17. oktobra, a nakon njega i sin dugogodišnjeg tajnog agenta i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića.

Protiv Lazovića, u međuvremenu, pokrenuti su brojni krivični procesi, što može uticati na dužinu boravka u pritvoru.

“Vijesti” su juče, na osnovu podataka dobijenih iz Sudskog savjeta, objavile da bi okrivljeni u 89 specijalnih predmeta koji su i dalje u pritvoru, za nekoliko mjeseci mogli da napuste Istražni zatvor, ukoliko se uskoro ne donesu prvostepene odluke.

Svi ti sudski procesi “stariji” su od dvije i po godine, a pritvor se shodno zakonu ukida ako odluke nema u roku od tri godine od podizanja optužnice.

Iz te institucije pojasnili su da je na optuženičkim klupama Višeg suda u Podgorici ukupno 1.121 okrivljeni za organizovani kriminal, korupciju i ratne zločine.

“U Specijalnom odjeljenju trenutno ima 89 predmeta starijih od 2 godine i 6 mjeseci. Međutim, u cilju tačnog informisanja javnosti bitno je naglasiti da od tih 89 predmeta, nijesu svi pritvorski, odnosno postoje predmeti gdje se lica brane sa slobode. Ovaj sud ne vodi posebnu evidenciju o ukupnom broju lica koja se nalaze u pritvoru duže od dvije godine i šest mjeseci. Pribavljanje tog podatka zahtijevalo bi pregled svih specijalnih predmeta, što bi zahtijevalo značajno radno angažovanje i sačinjavanje nove informacije, što ovaj sud nije ovlašćen da radi za potrebe medija”, odgovorili su “Vijestima” iz Višeg suda u Podgorici.

Navode da se pritvor računa od dana hapšenja i da su “određena lica lišena slobode nakon podizanja optužnice”.

“Podatak kojim ovaj sud raspolaže jeste da do kraja 2025. godine, pritvor u trajanju od 3 godine od dana podizanja optužnice, shodno odredbi člana 179 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku, ističe za četiri lica, u slučaju nedonošenja prvostepene odluke”, objasnili su iz Višeg suda u Podgorici.

Članom 179 Zakona o krivičnom postupku propisano je da se, nakon predaje optužnice sudu, do završetka glavnog pretresa, pritvor može, po pribavljenom mišljenju državnog tužioca, kad se postupak vodi po njegovoj optužbi, odrediti ili ukinuti samo rješenjem vijeća i da od podizanja optužnice do donošenja prvostepene presude pritvor može trajati najduže tri godine.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Miloša Medenicu da je stvorio kriminalnu organizaciju koja je, između ostalog, krijumčarila cigarete i uticala na sudske odluke.

Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, član te kriminalne grupe bila je i njegova majka, nekadašnja vrhovna državna tužiteljka i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, pišu Vijesti.

Kriminalnu grupu okupljenu oko njih optužuju za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja.

Optužnicom su obuhvaćeni i Marko Vučinić, policajci Darko Lalović i Milorad Medenica, carinici Ivana Kovačević i Goran Jovanović, sutkinja Milica Vlahović Milosavljević, zatim Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Nikola Raičević i firme “Kopad Company” iz Nikšića...

Oni odgovaraju pred vijećem sutkinje Vesne Kovačević, koja je početkom septembra u sudnici kazala da sumnja da je Vesna Medenica, opstruirala nastavak suđenja s ciljem da pomogne svom sinu Milošu, kojem ističe pritvor 17. oktobra.

U tom predmetu suđenje je odgađano više od 20 puta, a godinu i deset mjeseci nakon potvrđivanja optužnice slučaj je oduzet postupajućem vijeću kojim je predsjedavala sutkinja Nada Rabrenović i dodijeljen vijeću sutkinje Kovačević.

Odgađanje je nastavljeno i ove sedmice - prije dva dana Miloš Medenica pridružio se štrajku pritvorenika i otkazao punomoć svom braniocu.

“Moji razlozi su jasni. Dvije odluke Ustavnog suda koje idu u moju korist i četiri Apelacionog. Ja sam svjestan da je veliki pritisak jer sam sin Vesne Medenice, ali sam mislio da ćete imati profesionalne hrabrosti da prihvatite jemstvo. Vi i ja imamo istorijsku šansu, Vi kao neko ko će prihvatiti jemstvo na tri i po godine, a ja kao neko ko će izaći iz pritvora nakon tri i po godine”, rekao je tog dana u sudnici Višeg suda.

Sin nekadašnjeg šefa najznačajnijeg policijskog sektora Lazovića uhapšen je u julu 2022. godine, zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja, neovlašćeno držanje opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva, kao i zloupotrebu službenog položaja.

Prema tvrdnjama specijalnog tužilaštva, on je državnu službu podredio interesima kavačkog kriminalnog klana, odnosno njegovom vođi Radoju Zviceru.

I Zoran Lazović u pritvoru je i suočava se s teškim optužbama.

Najnoviji podaci iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pokazuju da se do juče 93 pritvorenika pridružilo štrajku, od čega njih 74 gladuje.

“Dana 18. septembra 2025. godine u Istražnom zatvoru Podgorica ukupno 93 pritvorena lica učestvuju u štrajku, od čega 74 pritvorena lica odbijaju da uzimaju hranu. Sva lica koja učestvuju u štrajku su pod stalnim nadzorom, a njihovo zdravstveno stanje se kontinuirano prati od strane Sektora za zdravstvenu zaštitu. Ističemo da je trenutno zdravstveno stanje svih pritvorenih lica koja učestvuju u štrajku stabilno”, saopštili su iz UIKS-a.

Poručju da nastavljaju sa sprovođenjem svih neophodnih mjera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a s tim u vezi i očuvanja reda i bezbjednosti u Upravi.

Štrajk pritvorenika počeo je samo nekoliko dana nakon što ih je u Istražnom zatvoru posjetio predsjednik Višeg suda u Podgorici Zoran Radović i s njima razgovarao o uslovima u tom dijelu zatvora.