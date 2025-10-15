Tužilac traži da mu se odredi kućni pritvor

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Specijalni tužilac Jovan Vukotić predložio je predsjednici vijeća sudiji Vesni Kovačević da Viši sud odredi mjeru zabrane napuštanja stana Milošu Medenici nakon što mu 17. oktobra istekne pritvor u kojem je proveo tri godine bez prvostepene presude.

Sudija je navela da će vijeće odlučiti i odluku saopštiti na glavnom pretresu 17. oktobra.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Miloša Medenicu da je stvorio kriminalnu organizaciju koja je, između ostalog, krijumčarila cigarete i uticala na sudske odluke.

Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, član te kriminalne grupe bila je i njegova majka, nekadašnja vrhovna državna tužiteljka i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.

Kriminalnu grupu okupljenu oko njih optužuju za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja, prenose Vijesti.

Optužnicom su obuhvaćeni i Marko Vučinić, policajci Darko Lalović i Milorad Medenica, carinici Ivana Kovačević i Goran Jovanović, sutkinja Milica Vlahović Milosavljević, zatim Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Nikola Raičević i firme “Kopad Company” iz Nikšića...

Oni odgovaraju pred vijećem sutkinje Vesne Kovačević, koja je početkom septembra u sudnici kazala da sumnja da je Vesna Medenica, opstruirala nastavak suđenja s ciljem da pomogne svom sinu Milošu, kojem ističe pritvor 17. oktobra.

U tom predmetu suđenje je odgađano više od 20 puta, a godinu i deset mjeseci nakon potvrđivanja optužnice slučaj je oduzet postupajućem vijeću kojim je predsjedavala sutkinja Nada Rabrenović i dodijeljen vijeću sutkinje Kovačević, pišu Vijesti.