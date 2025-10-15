Tužilac traži da mu se odredi kućni pritvor
Specijalni tužilac Jovan Vukotić predložio je predsjednici vijeća sudiji Vesni Kovačević da Viši sud odredi mjeru zabrane napuštanja stana Milošu Medenici nakon što mu 17. oktobra istekne pritvor u kojem je proveo tri godine bez prvostepene presude.
Sudija je navela da će vijeće odlučiti i odluku saopštiti na glavnom pretresu 17. oktobra.
Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti Miloša Medenicu da je stvorio kriminalnu organizaciju koja je, između ostalog, krijumčarila cigarete i uticala na sudske odluke.
Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, član te kriminalne grupe bila je i njegova majka, nekadašnja vrhovna državna tužiteljka i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Kriminalnu grupu okupljenu oko njih optužuju za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotrebu službenog položaja, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, nanošenje teške tjelesne povrede i sprečavanje dokazivanja, prenose Vijesti.
Optužnicom su obuhvaćeni i Marko Vučinić, policajci Darko Lalović i Milorad Medenica, carinici Ivana Kovačević i Goran Jovanović, sutkinja Milica Vlahović Milosavljević, zatim Vasilije Petrović, Bojan i Marko Popović, Luka Bakoč, Petar Milutinović, Radomir Raičević, Marjan Bevenja, Stevo Karanikić, Nikola Raičević i firme “Kopad Company” iz Nikšića...
Oni odgovaraju pred vijećem sutkinje Vesne Kovačević, koja je početkom septembra u sudnici kazala da sumnja da je Vesna Medenica, opstruirala nastavak suđenja s ciljem da pomogne svom sinu Milošu, kojem ističe pritvor 17. oktobra.
U tom predmetu suđenje je odgađano više od 20 puta, a godinu i deset mjeseci nakon potvrđivanja optužnice slučaj je oduzet postupajućem vijeću kojim je predsjedavala sutkinja Nada Rabrenović i dodijeljen vijeću sutkinje Kovačević, pišu Vijesti.