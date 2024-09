Rekao je da samim tim odbrana smatra da su se stekli svi uslovi da Apelacioni sud konačno sam riješi tu stvar, na način što će usvojiti predloženo jemstvo.

Branilac Miloša Medenice, advokat Stefan Jovanović, kazao je da se njegov branjenik i dalje nalazi u pritvoru samo zbog toga što je sin Vesne Medenice.

"Odbrana je po treći put izjavila žalbu na rješenje kojim se odbija predloženo jemstvo za okrivljenog Miloša Medenicu, pri čemu se posebno ukazuje na to da je očigledno da Viši sud u Podgorici jednostavno ne želi da postupi po ukidnim nalozima Apelacionog suda Crne Gore, niti uopšte ima namjeru da cijeni ukidne razloge, a u prilog tome svjedoči činjenica da je odluka Višeg suda u Podgorici kojom se odbija predloženo jemstvo već dva puta ukidana i vraćana na ponovno postupanje", kazao je on, prenose Vijesti.

Dodao je da samim tim odbrana smatra da su se stekli svi uslovi da Apelacioni sud konačno sam riješi tu stvar, na način što će usvojiti predloženo jemstvo.

Jovanović je istakao da odbrana cijeni pitanja postavljena Apelacionom sudu, a koja se odnose na to da su pretresi u tom postupku odlagani devetnaest puta, ali i na to da je njegov branjenik bio u bjekstvu i objasnio da suđenje nikada nije odgođeno zbog Miloša Medenice ili njegove majke:

"S tim u vezi želim da ukažem na to da je tačno da je suđenje odgođeno 19 puta, ali niti jedan put od tih 19 puta, suđenje nije bilo odgođeno zbog mog branjenika, što je vrlo lako provjerljivo u Višem sudu u Podgoric,i niti zbog njegove majke, odnosno okrivljene Vesne Medenice. Dakle, samo odlaganje suđenja ide na štetu mom branjeniku, budući da se isti nalazi u pritvoru i to je jedini okrivljenik iz ovog postupka koji se nalazi u pritvoru. Što se tiče samog bjekstva, mislim da je poznato da se on nalazio na liječenju određeni vremenski period, nakon čega je sam došao u Crnu Goru i stavio se na raspolaganje nadležnim organima", kazao je advokat Jovanović.

On je dodao da bi Apelacionom sudu, vezano za odlučivanje po predmetnoj žalbi, trebalo postaviti i sledeća pitanja:

"Da li Apelacioni sud ima u vidu da je Ustavni sud Crne Gore već u dva navrata usvojio ustavne žalbe i da je u tim odlukama Ustavni sud utvrdio da pritvor kao mjera obezbjeđenja apsolutno nije neophodan u konkretnom slučaju, odnosno da je dovoljno za ostvarenje svrhe koja je propisana odredbama ZKP upravo primjena, odnosno odrađivanje jemstva. Zatim, da li Apelacioni sud prilikom odlučivanja ima u vidu to da se moj branjenik već 28 mjeseci nalazi u pritvoru? Zatim, aa li Apelacioni sud ima u vidu činjenicu da je moj branjenik jedini okrivljeni iz ovog predmeta koji se nalazi u pritvoru? Potom, da li Apelacioni sud ima u vidu i to da se na slobodi iz istog predmeta nalaze lica, odnosno da se sa slobode brane okrivljeni koji su 40 dana nakon mog branjenika postali dostupni nadležnim organima? Sve su ovo činjenice, odnosno okolnosti koje bi, vjerovatno, Apelacioni sud trebalo da ima u vidu prilikom odlučivanja o predloženom jemstvu", rekao je Jovanović, pišu Vijesti.

On je istakao i da bi Apelacioni sud trebalo pitati za mnogobrojna jemstva koja su usvojili u proteklom periodu, i to u ranijoj fazi, a za istovjetna krivična djela:

"Apelacioni sud Crne Gore trebalo bi upitati i za mnogobrojna jemstva koja su usvojena u proteklom periodu i to kako u fazi istrage, tako i u fazi pretresa, odnosno u mnogo ranijoj fazi nego što je faza u kojoj se nalazi moj branjenik, što se tiče samog suđenja, i to za identična okrivljena djela, a radi sa o jemstvima koja su po iznosu manja nego jemstvo koje je predloženo za mog branjenika. Sva ova pitanja koja bi možda trebalo postaviti Apelacionom sudu Crne Gore, a ja ne sumnjam da će Apelacioni sud Crne Gore o tome voditi računa, dovoljno govore da je predloženo jemstvo osnovano i da ga treba usvojiti, odnosno da u konkretnom slučaju i drugim mjerama treba djelovati u odnosu na mog branjenika. Takođe sve prednje navedeno dovoljno govori da apsolutno ne postoje zakonom propisani osnovi ili uslovi za dalje trajanje pritvora i sve prednje dokazuje stav odbrane - da se moj branjenik u pritvoru nalazi samo zato što je sin Vesne Medenice i da ne postoje apsolutno nijedan drugi razlog", kazao je Jovanović.