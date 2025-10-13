Oni su uhapšeni u okviru višemjesečne policijske akcije “FROM” u cilju suzbijanja ulične prodaje i krijumčarenja opojnih droga i razbijanja mreže uličnih dilera.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Iz Uprave policije su saopštili da su u Podgorici i Pljevljima uhapsili pet osoba zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga: S.G. (49) iz Podgorice, te N.K. (22), Dž.K. (36), D.H. (30) i E.H. (21) iz Pljevalja.

“U dosadašnjim aktivnostima u okviru ovog predmeta, policijski službenici su državnim tužilaštvima podnijeli 15 krivičnih prijava protiv ukupno 16 lica. Od toga, devet prijava je podnijeto protiv 10 lica zbog krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, četiri prijave protiv četiri lica za krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, dok se dva lica sumnjiče za krivično djelo teška krađa”, navodi se u saopštenju UP.

Dodaju i da je podnijeto 10 prekršajnih prijava protiv 10 osoba zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga. Navode i da je zaplijenjeno više vrsta narkotika: marihuana, kokain, heroin, amfetamin i druge sintetičke droge. policija je takođe oduzela i jedan automobil.

“Službenici Uprave policije nastavljaju sa intenzivnim i proaktivnim aktivnostima usmjerenim na identifikaciju, procesuiranje i razbijanje mreža uličnih dilera širom zemlje, kao i suzbijanje svih oblika zloupotrebe opojnih droga”, zaključuje se u saopštenju.