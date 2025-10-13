Jedan od uhapšenih osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Nikšićka policija uhapsila je D.B. (34) iz tog grada, za kojim je bila raspisana lokalna potjernica.

On se potraživao na osnovu naredbe koju je izdao Osnovni sud u Niksiću, jer je osuđen na godinu i osam mjeseci zatvora, zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Osim toga, uhapšen je i Nikšićanin I.B. (20).

"On se potraživao na nacionalnom nivou po tri osnova, odnosno zbog sumnje da je izvršio krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u postupcima pred Osnovnim sudom", saopštila je Uprava policije.