Kako se navodi u saopštenju, danas je postupajuća sudija donijela rješenje kojim je odbila predlog za privremeno oduzimanje obilježja.

Sudija Osnovnog suda u Beranama Dubravka Popović odbila je predlog Osnovnog državnog tužilaštva Berane da se oduzme spomen-obilježje Pavlu Đurišiću, prenosi Dan.

"Osnovnom sudu u Beranama je dana 08. oktobra, prošle srijede, ODT Berane dostavilo predlog za oduzimanje spomen obilježja Pavla Đurišića, u kojem je navedeno da se predmet nalazi u konaku Manastira Đurđevi Stupovi u Beranama. Sutkinja Popović je danas donijela rješenja kojim se taj predlog odbija", saopšteno je iz Osnovnog suda u Beranama, piše Pobjeda.

Predsjednik Osnovnog suda u Beranama Ivan Došljak je kazao da je protiv ovog rješenja dozvoljena žalba vanraspravnom vijeću ovog suda u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.

Ovo je već drugi put da sudija Osnovnog suda odbija predlog tužilaštva, a ta odluka je bila promijenjena na vanraspravnom Vijeću.

Policija je 1. oktobra pokušala da zaplijeni spomen obilježje, nakon rješenja koje je tog dana donio sud po zahtjevu tužilaštva, ali ga nije pronašla u Konaku. Policija nije prestresala Manastir, jer je nalog tužilaštva, baziran na saznanjima policije bio za oduzimanje spomenika iz konaka, prenosi Dan.

Nakon toga, tužilaštvo je dostavilo novi zahtjev sudu, 8.oktobra, koji je odbijen.