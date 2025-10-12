Osim tog, sudeći po podacima Uprave za nekretnine, Spičanović nije zvanični vlasnik nijednog drugog stana u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Specijalno državno tužilaštvo blokiralo je imovinu bivšem šefu kontraobavještajne službe Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i funkcioneru Uprave policije Dragu Spičanoviću, koji je uhapšen 3. oktobra zbog sumnje da je pripadnik kriminalne grupe biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića.

- Privremena mjera – zabrana raspolaganja, korišćenja i otuđenja nepokretnosti 9. oktobra je upisana na Spičanovićev dvosobni stan od 86 kvadrata u Baru. Naredbu je, dan ranije, izdalo Specijalno državno tužilaštvo - piše u listu nepokretnosti, prenosi portal Adria.

Osim tog, sudeći po podacima Uprave za nekretnine, Spičanović nije zvanični vlasnik nijednog drugog stana u Crnoj Gori, pipe Dan.

Za razliku od Spičanovića, njegovom navodnom nadređenom u kriminalnoj organizaciji, Aleksandru Mijajloviću, SDT nije blokiralo nepokretnosti jer se pod imenom tog biznismena u katastru ne vodi nijedan stan, poslovni prostor, garaža…

Spičanoviću se na teret stavlja da je, zloupotrebom službenog položaja, Mijajloviću protiv kojeg je SDT, sredinom juna ove godine, podiglo optužnicu zbog sumnje da je i na čelu kriminalne grupe švercera cigareta, omogućavao pristup podacima Uprave policije i ANB-a, uključujući i tajne informacije.

- Drago Spičanović je imao zadatak da prikuplja i dostavlja podatke o broju lica na protestnim skupovima pokrenutim protiv usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti sirom Crne Gore – litijama, vozilima, licima koja su saslušavana u SDT-u, lične podatke koje je dobijao iz Centralnog registra i evidencija MUP-a. Zadatak mu je bio da organizatora obavještava o postupanjima policijskih službenika prilikom sprovođenja službenih radnji, da daje naloge drugim policijskim službenicima za praćenje političara i sveštenika, obavještava o procjenama ANB-a o bezbjednosnim rizicima, prenosi podatke dobijene sa Odbora za bezbjednost i Skupštine Crne Gore iz takozvane "gluve sobe", obrađuje podatke koje je sačinila Unutrašnja kontrola MUP-a vezano za upotrebu sile policijskih službenika prilikom ustoličenja mitropolita na Cetinju 5. septembra 2021. godine, kao i da preduzima druge radnje po nalogu organizatora - piše u tužilačkim spisima.