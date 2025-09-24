Oduzet novac, oružje, municija, droga i rasvijetljene krađe dva vjerska objekta

Izvor: Uprava policije

Iz Uprave policije saopštili su da je policija u Plavu podnijela osam krivičnih prijava protiv pet osoba, od kojih je jedna uhapšena, a za jednom se traga.

U toj akciji policija je oduzela novac, oružje, municiju i rasvijetlila tri teške krađe dva vjerska objekta.

Oni preciziraju da su pretresom stana i prostorija koje koriste O.R. i E.R. pronašli pušku kalibra 5.6 mm bez odgovarajuće dokumentacije, 11.038 eura i 10.550 američkih dolara, pvc kesu sa 400 grama biljne materije nalik na marihuanu, 14 pvc pakovanja istog sadržaja mase oko 60 grama, vagu za precizno mjerenje, okvir i bajonet od automatske puške, šest komada municije kalibra 7.62 mm i četiri mobilna telefona.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu je kvalifikovao djela i naložio da se protiv O.R. i E.R. podnesu krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivična djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Pored toga, državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se E.R. uhapsi zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga. Za njim se još traga.

Izvor: Uprava policije

U saopštenju se dalje navodi i da je po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju podnijeta krivična prijava protiv E.Š. (49) zbog sumnje počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Iz UP podsjećaju da su prilikom pretresa 15. avgusta u njegovoj kući pronađene dvije staklene tegle sa marihuanom, dva pvc pakovanja sa sjemenkama marihuane, vaga za precizno mjerenje, kao i dvije stabljike marihuane zasađene u kućnom dvorištu.

Policija je takođe nakon sprovedenog vještačenja podnijela krivičnu prijavu i protiv P.T. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Njemu je u prethodnom periodu oduzeta puška, pištolj i 11 komada municije, bez važeće dokumentacije, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije dalje navode da su u Plavu rasvijetljena tri krivična djela teške krađe dve vjerska objekta. Uhapšen je S.M. (30), državljanin Kosova, koji se sumnjiči da je u Gusinju i Plavu, u tri navrata, obio sandučad za dobrotvorni prilog i ukrao 800 eura. Daljim provjerama, utvrđeno je da se osumnjičeni potražuje i od strane Odjeljenja bezbjednosti Budva, zbog sumnje da je i tamo počinio krivično djelo teška krađa. Protiv njega su podnijeli posebne izvještaje kao dopunu krivičnih prijava prethodno podnijetih po nepoznatom izvršiocu. Kod njega je pronađen i jedan džoint, zbog čega je protiv njega podnijeta i prekršajna prijava.

“Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, koji je djela kvalifikovao kao krivična djela teška krađa i naložio da se ovo lice liši slobode i da mu se sprovede na dalju nadležnost,” zaključuje se u saopštenju.