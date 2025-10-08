Uhapšen je u subotu, 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel".

Podgoričanin Predrag Mirotić sproveden je u spuški zatvor zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Cetinjana Stefana Belade i Andrije Ivanovića, prenosi Dan.

Uhapšen je u subotu, 4. oktobra, a samo dan ranije u Osnovnom sudu u Podgorici oslobođen je optužbi u predmetu "Tunel". Nakon hapšenja Mirotića, iz Uprave policije izdali su do tada nezapamćeno saopštenje za javnost navodeći da je slobode lišen osumnjičeni za pomaganje u dvostrukom ubistvu, ali nijesu naveli ni njegove inicijale ili bilo koji drugi detalj o ovom slučaju.

"Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi sa rasvjetljavanjem krivičnog djela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mjestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su lišenjem slobode i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja. Zbog interesa istrage, ne možemo otkrivati više detalja u ovom trenutku. Cijeneći potrebu da javnost bude informisana, o daljim aktivnostima i rezultatima ćemo obavještavati fazno", saopštili su tada iz policije.

Mirotića je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici teretilo da je dio grupe koja je prokopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Osim njega, krivice u tom slučaju, odlukom Osnovnog suda u Podgorici, oslobođeni su i Veljko Marković, Milan Marković, Dejan Jovanović, Vladimir Erić, Katarina Baćović i Nikola Milačić.

Sud je utvrdio da nema dokaza da su počinili djela za koja su se teretili, a navedeno je i da su nadležni odlučili da zatvore prolaz prije izuzimanja svih dokaza, piše Dan.

Belada i Ivanović ubijeni su na području opštine Cetinje, u mjestu Ugnji, 24. septembra. Njihova tijela policija je pronašla u vozilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta, udaljenom oko 250 metara od glavnog puta Cetinje–Budva. Ubijeni su, prema policijskim evidencijama, bili saradnici "škaljarskog klana", dok je Mirotić navodno blizak osobama koje slove za pripadnike njima suprotstavljene kriminalne grupe – "kavčanima", prenosi Dan.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici "Danu" je saopšteno da preduzimaju radnje na rasvjetljavanju dvostrukog ubistva. Potvrdili su da je osumnjičenom za pomaganje u likvidaciji određen pritvor, ali detalje nisu saopštili.

"U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u predmetu formiranom povodom događaja od dana 24.9.2025. godine, kada su u mjestu Zabrđe, opština Cetinje, pronađena beživotna tijela S.B. i A.I., donijeta je naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora protiv jednog lica zbog krivičnog djela teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, a koji pritvor je i određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici. Od strane ovog tužilaštva, donijete su naredbe za sva neophodna vještačenja tragova izuzetih sa lica mjesta, dok su preduzete i druge mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja predmetnog događaja", kazali su "Danu" iz VDT-a Podgorica.