Iz Uprave policije su saopštili da zbog interesa istrage, ne mogu otkrivati više detalja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je saopštila da je uhapsila osumnjičenog za pomoganje u ubistvu Stefana Belade i Andrije Ivanovića, prenose Vijesti.

"Prvi rezultati istrage i sprovođenja policijsko-tužilačkih aktivnosti u vezi sa rasvjetljavanjem krivičnog djela teško ubistvo izvršenog 24. septembra 2025. godine, na području opštine Cetinje, na putnom pravcu Budva–Cetinje, u mjestu Ugnji, kada su lišeni života Stefan Belada i Andrija Ivanović, rezultirali su lišenjem slobode i procesuiranjem jednog lica zbog sumnje da je izvršilo krivično djelo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja, saopšteno je iz policije.