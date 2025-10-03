Inspektori se nadaju da će rezultati vještačenja donijeti nove rezultate ili bar smjernice u rasvjetljavanju dvostrukog ubistva.

Detaljnom analizom tragova istražitelji su došli do saznanja da su Cetinjanii Stefan Milo Belada i Andrija Ivanović ubijeni iz dvije vrste oružja, a što je potvrđeno na osnovu čaura dvije vrste kalibra koje su pronađene na mjestu zločina.

Kako je Pobjedi nezvanično saopšteno iz izvora iz istrage, Belada i Ivanović su ubijeni u zasjedi. Istragom je, kako nam je saopšteno, pronađeno mnoštvo tragova, ali za sada nijedan ne vodi do egzekutora.

Belada i Ivanović su pronađeni 29. septembra oko 15.45 sati u vozilu, na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje-Budva.

Nekoliko sati nakon što su pronađena tijela, na teritoriji Budve pronađen je zapaljen motocikl, za koji se sumnja da je iskorišćen za bjekstvo.

Utvrđeno je da su Belada i Ivanović žrtve mafijaškog obračuna dva kotorska klana. S obzirom na to da su u bezbjednosnim službama označeni kao pripadnici škaljarskog klana, policija je uvjerena da je nalog za njihovu likvidaciju stigao iz redova kavačke kriminalne organizacije, prenosi Pobjeda.

Pobjedi je ranije saopšteno da su Beladu, nakon 7. septembra kada je ranjena njegova saputnica na motociklu – Tamara Stanojević (24), operativci upozorili da mu je život u opasnosti. Napad u kojem je povrijeđena Stanojević, a za koji se sada sa sigurnošću tvrdi da je usmjeren ka Beladi, dogodio se na magistralnom putu Budva - Cetinje, u mjestu Brajići. Policija nije uspjela da rasvijetli taj napad.

Nakon likvidacije dvojice Cetinjana, iz policije su saopštili da su u mjestu Ugnji, u vozilu koje je bilo parkirano zatekli tijela Belade i Ivanovića, piše Pobjeda.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović na Javnom servisu, nekoliko sati nakon što su pronađena tijela, saopštio je da je brzo utvrđen identitet stradalih i da su u pitanju pripadnici škaljarskog kriminalnog klana.

Tada je kazao da je rano govoriti o rasvjetljavanju ovog slučaja imajući u vidu da se dogodilo na periferiji i da se radi o namamljivanju ovih lica od suprotstavljene kriminalne grupe.

"Važno je reći da sektor bezbjednosti nije zakazao, jer stepen rasvijetljenosti ovakvih djela je iznad 97 odsto, a obračuna je duplo manje nego što je to bilo prije 2020. Građani Crne Gore moraju znati da ovaj sektor bezbjednosti ne radi više za kriminalne strukture kao što je to bilo ranije", kazao je Šaranović.

Dodao je i da su naslijedili takvo stanje u kojem su dvije organizovane kriminalne grupe sa oko 700 članova i da se i kod nas dešava obračun kriminalnih grupa, kao i u svijetu i Evropi.

" I mnogo organizovanije države sa savremenijim sistemom bezbjednosti imaju probleme sa kriminalnim grupama, nema tog sistema koji može spriječiti svako kriminalno djelo", kazao je Šaranović, prenosi Pobjeda.

Belada je 2015. godine osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva Dragana Martinovića, ali i zbog nedozvoljenog držanja oružja. On je hapšen prošle godine sa Dušanom Đuranovićem u velikoj akciji slovenačke policije u Portorožu. Tamošnji mediji izvijestili su da su uhapšena dva važna člana međunarodno organizovanog kriminala iz Crne Gore.

Andrija Ivanović je hapšen u avgustu 2014. godine zbog aktiviranja eksplozivne naprave na auto placu ,,Ventura“ u Vrelima. Tada je uništeno više automobila.