Prema prvim informacijama životno je ugrožen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U udesu koji se dogodio oko 13 sati u Meljinama teško je povrijeđen motociklista V.K. (1981.) iz Herceg Novog.

Kako su RTHN saopštili iz OB Herceg Novi, saobraćajna nezgoda, u kojoj je osim motocikliste učestvovao i A.M. (1977.) iz Bara upravljajući vozilom „Citroen“, dogodila se u blizini kružnog toka kod prodavnice autodjelova.

V. K. je sa teškim povredama prevezen u Bolnicu Meljine, a zatim u Specijalnu bolnicu „Vaso Ćuković“ u Risnu.

Prema prvim informacijama životno je ugrožen.

Na lice mjesta izašao je osnovni državni tužilac Risto Stijović