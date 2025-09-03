Službenici saobraćajne policije uhapsili su u utorak u Podgorici B.B. (50), jer je vozio pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,05 promila, saopšteno je iz Uprave policije (UP) na mreži Iks.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Iz UP su kazali da je saobraćajna policija tokom utorka u Podgorici podnijela 12 krivičnih prijava, izdala 97 prekršajnih naloga, privremeno oduzela vozilo I motocikl I uhapsili ukupno 11 osoba.

"Vozač B.B. je uhapšen jer je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 3,05 promila", naveli su iz policije.

Dodali su da se B.B. prethodno nije zaustavio na znak stop izdat od policijskih službenika.

"Takođe, jedan vozač je uhapšen zbog upravljanja vozilom sa svjetlosnom i zvučnom signalizacijom koja se može ugrađivati samo na vozilima sa pravom prvenstva prolaza, i to vozilo je oduzeto", navodi se.