Građani su ponovo reagovali i policiji dojavili da je vozač „mercedesa“ ušao u „pežo“, te da se vozilo velikom brzinom uputilo ka Budvi

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Budvanska policija je u policijskoj potjeri sustigla i privela sve aktere događaja koji je Upravi policije prijavljen kao otmica, saopštila je ta institucija, pišu Vijesti.

Građani su Odjeljenju bezbjednosti Budva, oko 12.30 časova, prijavili da je u Dositejevoj ulici nekoliko osoba nasilno ubacilo jedno lice u „mercedes“ S klase, podgoričkih tablica, te da se automobil potom velikom brzinom udaljio ka Kotoru.

"Policijski službenici su odmah krenuli u potjeru za ovim vozilom, gdje ga je Interventna jedinica sustigla kod tunela Mogren, gdje je vozač vozila, kada je shvatio da će biti uhvaćeni, naglo dao gas i krenuo da pretiče kolonu vozila, kojom prilikom je izazvao saobraćajnu nezgodu ostvarivši kontakt s tri vozila, nakon čega je ovo vozilo sletjelo s puta u mjestu Poljice. Vozač je uspio da izađe iz vozila i da uđe u drugo vozilo i udalji se s lica mjesta, dok su policijski službenici u vozilu 'Mercedes', koje je sletjelo s puta, zatekli suvozača i lice koje je nasilno ubačeno u vozilo", piše u saopštenju.

Građani su ponovo reagovali i policiji dojavili da je vozač „mercedesa“ ušao u „pežo“, te da se vozilo velikom brzinom uputilo ka Budvi, prenose Vijesti.

"Policija je sustigla i zaustavila navedeno vozilo, u kojem su se nalazila tri lica – navedeno lice i još dva lica, od kojih je jedno lice imalo dokumenta dok ih dva lica nisu posjedovala. Sva lica su državljani Republike Turske. Lica su dovedena u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i Viši državni tužilac u Podgorici. Policijsko postupanje na utvrđivanju svih činjenica je u toku", saopštila je policija.