Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva su u policijskoj potjeri sustigli i priveli sva lica – aktere događaja koji je Policiji prijavljen kao otmica.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Građani su, naime, Odjeljenju bezbjednosti Budva, oko 12.30 časova, prijavili da je u Dositejevoj ulici u Budvi nekoliko lica nasilno ubacilo jedno lice u vozilo „Mercedes“ S klase, podgoričkih registarkih oznaka, te da se vozilo potom velikom brzinom udaljilo ka Kotoru, saopštili su iz UP.

Policijski službenici su odmah krenuli u potjeru za ovim vozilom, gdje ga je Interventna jedinica sustigla kod tunela Mogren, gdje je vozač vozila, kada je shvatio da će biti uhvaćeni, naglo dao gas i krenuo da pretiče kolonu vozila, kojom prilikom je izazvao saobraćajnu nezgodu ostvarivši kontakt sa tri vozila, nakon čega je ovo vozilo sletjelo sa puta u mjestu Poljice.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Vozač je uspio da izađe iz vozila i da uđe u drugo vozilo i udalji se sa lica mjesta, dok su policijski službenici u vozilu „Mercedes“, koje je sletjelo sa puta, zatekla suvozača i lice koje je nasilno ubačeno u vozilo, navode iz policije.

Građani su ponovo reagovali i Policiji dojavili da je vozač „Mercedesa“ ušao u vozilo „Peugeot“, te da se vozilo velikom brzinom udaljilo ka Budvi. Policija je sustigla i zaustavila navedeno vozilo, u kojem su se nalazila tri lica – navedeno lice i još dva lica, od kojih je jedno lice imalo dokumenta dok ih dva lica nisu posjedovala.

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Sva lica su državljani Republike Turske. Lica su dovedena u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i Viši državni tužilac u Podgorici.

Policijsko postupanje na utvrđivanju svih činjenica je u toku.