Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Budva su odmah po saznanju da je došlo do fizičkog sukoba nekoliko maloljetnika ispred Osnovne škole „Stefan Mitrov Ljubiša“ izašli na lice mjesta i preduzeli hitne mjere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti i identifikaciji lica koja su učestvovala u nasilju, saopštila je policija.



Utvrđeno je da je u fizičkom sukobu učestvovalo pet maloljetnih lica od kojih tri sa jedne i dva sa druge strane. Dva oštećena maloljetnika su upućena na ukazivanje ljekarske pomoći, dok su efikasnim aktivnostima na terenu policijski službenici uspjeli da identifikuju tri maloljetna izvršioca koji nisu zatečeni na licu mjesta.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem se nalogu preduzimaju dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti nakon čega će se postupajući tužilac izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

Sa daljim tokom aktivnosti i ishodom postupanja javnost će biti blagovremeno obaviještena, zaključila je policija.