Tužilac se izjasnio da se u radnjama maloljetnika starog 14 godina stiču elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda, te da se protiv njega krivična prijava podnese u redovnom postupku.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv maloljetnika starog 14 godina zbog sumnje da je drugom maloljetnom licu nanio teške povrede.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“, Odjeljenja bezbjednosti Budva su,odmah po saznanju da je došlo do fizičkog sukoba nekoliko maloljetnika ispred Osnovne škole „Stefan Mitrov Ljubiša“ 2. oktobra, izašli na lice mjesta i identifikovali odobe koje su učestvovale u nasilju.

"Napominjemo da su tada, brzim i efikasnim aktivnostima na terenu, policijski službenici identifikovali izvršioce, nakon čega je sa cjelokupnim predmetom upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru", navodi se u saopštenju policije.

"Još tri maloljetne osobe, mlađe od 14 godina koje, imajući u vidu starosnu dob, nisu krivično odgovorne, su takođe identifikovane i u odnosu na njihovo učešće u ovom događaju u kojem je jedno maloljetno lice zadobilo teške, a jedno lake tjelesne povrede, policija je upoznala Centar za socijalni rad Budva, kao i rukovodstvo Osnovne škole „Stefan Mitrov Ljubiša“ radi preduzimanja aktivnosti iz njihovih nadležnosti", kazali su iz UP.

Osim toga, službenici Odjeljenja bezbjednosti Budva će podnijeti i prekršajnu prijavu shodno članu 37 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici protiv zakonskih staratelja ovih maloljetnika.