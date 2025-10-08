"U postupku nije utvrđeno prisustvo DNK tragova"

Izvor: Vlada Crne Gore

Sudski savjet je u prethodnom periodu više puta osuđivao brojne izjave javnih i drugih ličnosti kojima se ugrožava nezavisnost sudija i bez osnova direktno podstiče nepovjerenje gradjana u pravosudni sistem, naveli su iz Savjeta, prenosi Dan.

Oni su reagovali povodom medijskih navoda u kojima su objavljene tvrdnje političara u kojima je navedeno da su DNK tragovi jednog od optuženih iz slučaja "tunel" pronađeni i u istrazi vezano za "tunel" i u istrazi vezano za slučaj dvostrukog ubistva na Cetinju.

"U postupku nije utvrđeno prisustvo DNK tragova"

"U bitnom, sud je odluku donio zbog nedostatka dokaza da su optuženi bili pripadnici kriminalne grupe, kao i zbog nedostatka dokaza da su izvršili krivično djelo teška krađa, jer u postupku nije utvrđeno prisustvo DNK tragova ni na jednom izuzetom tragu iz tunela, stana koji je iznajmljen, podruma, niti deopa Višeg suda u Podgorici. Nije utvrđeno da je bilo ko od optuženih ulazio u iznajmljeni stan, u podrum tog stana, tunel, kao i arhivu Višeg suda u Podgorici. Nije utvrđeno ni ko je kopao tunel, kao i na koji način" dio je navoda iz oslobađajuće presude za slučaj "Tunel".

"Bez obzira na to, ponovo smo svjedoci kritika usmjerenih ka radu sudova, pa podsjećamo aktere istih, kao i javnost, da sudovi ne donose odluke prema očekivanjima javnosti, medijskom ili pritisku političkih aktera, već isključivo na osnovu Ustava, zakona i dokaza izvedenih u zakonom propisanom postupku, uz puno poštovanje prava svih učesnika u postupku" navode u reagovanju.

Dodaju da sve odluke sudova, uključujući i odluke o pritvoru, u obrazloženju sadrže razloge kojima se njihov donosilac rukovodio prilikom odlučivanja a nezadovoljna stranka ima mogućnost da izjavljenom žalbom ispituje njihovu zakonitost.

"Osim toga, i u javnim saopštenjima koja sudovi daju u postupcima koji su u fokusu javnosti, iznose se razlozi koji su rukovodili sud za donošenje odredjenih odluka, što je učinjeno i u predmetu poznatom pod nazivom „Tunel“, u kojem je u prvom pasusu saopštenja navedeno da je sud odluku donio zbog nedostatka dokaza da su optuženi izvršili krivična djela stavljena im na teret „jer u postupku nije utvrdjeno prisustvo DNK tragova ni na jednom izuzetom tragu iz tunela, stana koji je iznajmljen, podruma, niti depoa Višeg suda u Podgorici“, kao ni da je bilo ko od optuženih ulazio u iste, niti je pak utvrdjeno ko je kopao tunel i na koji način" ističu oni i dodaju:

"Dakle, navodi iznijeti u medijskom prostoru o podudaranju DNK tragova pronadjenih u prokopanom tunelu ispod Višeg suda u Podgorici, sa tragovima osobe koja se tereti za pomaganje izvršenja dvostrukog ubistva na Cetinju, nijesu saglasni sa navedenim saopštenjem zasnovanim na sadržini spisa navedenog predmeta."

Zbog toga pozivaju na suzdržanost od „presudjivanja“ i „odlučivanja“ van institucija sistema, jer je donošenje odluka u sudskom postupku u isključivoj nadležnosti sudova, piše Dan.

- "mjeri u kojoj je taj rad vezan za vršenje njihove funkcije. Medjutim, paušalne i politički motivisane optužbe, koje cijelo pravosudje stavljaju u kontekst kriminala a sudije zbog njihove navodne neprofesionalnosti predstavljaju kao glavne krivce za goruće društvene probleme, predstavljaju opasan napad na ustavni poredak i povjerenje javnosti u institucije. Sudski savjet ukazuje i da je pravosudje otvoreno za odgovornost te ako postoji sumnja u nezakonit rad bilo kojeg pojedinca u pravosudju, postoje nadležni mehanizmi za provjeru ali da istovremeno, isto mora biti zaštićeno od neosnovanih i politički motivisanih napada, jer se optužbama bez osnova, nanosi sudijama a konačno i čitavom društvu, nesaglediva šteta" zaključuju u saopštenju.