Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U tunelu Jabučki krš na auto-putu “Princeza Ksenija” danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su povrijeđene dvije osobe, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu, prenosi CdM.

Naveli su da je dežurni tužilac obavio uviđaj, a utvrđeno je da su u nezgodi učestvovala dva vozila i to kamion “Fap 1314” podgoričkih registarskih oznaka i vozilo “Dacia Duster”, takođe podgoričkih registarskih oznaka.

“U nezgodi su povrijeđena dva lica. Izviđaj je u toku”, naveli su iz ODT-a.