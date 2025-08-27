U toku je akcija nikšićkih vatrogasaca koji pokušavaju iz jednog kamiona izvuku povrijeđenog vozača.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vozač kamiona teško je povrijeđen, a dvije osobe lakše, u udesu u tunelu Budoš, na magistralnom putu Podgorica-Nikšić.

Televiziji Vijesti je iz policije saopšteno da je do nezgode došlo oko 14 sati i da su u udesu učestvovala dva teretna i jedno putničko motorno vozilo.

Povrijeđenog vozača iz jednog od kamiona koji su se direktno sudarili u tunelu, izvukli su pripadnici Službe zaštite i spašavanja iz Nikšića, a povrijeđene je u nikšićku Opštu bolnicu transportovala Služba hitne pomoći.

Vozač kamiona koji je zadobio teške povrede biće transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG) u Podgorici.

Saobraćaj je u prekidu i usmjerava se alternativnim pravcem preko Pandurice.

Komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić Slavko Tadić kazao ranije "Vijestima" da im je u 13.55 sati prijavljeno da su se u tunelu Budoš sudarila dva kamiona.

"Jedno lice je bilo zarobljeno u vozilu, tako da je naša jedinica, u saradnji sa Hitnom medicinskom pomoći, uspješno izvukla teško povrijeđenog", kazao je ranije Tadić.