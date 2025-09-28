"Šta vi hoćete p…e jedne, j….u vam mater, ne znate vi ko sam ja, za ovo ćete u Strazbur, evo vam p…e jedne hapiste me".

Izvor: MONDO

Okrivljeni A.K. (1988) iz Sarajeva, državljanin BiH, oglašen je krivim i u hitnom postupku osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1500€. Njemu je suđeno dana 28.09.2025.godine jer je u ranim jutarnjim časovima ispred jednog ugostiteljskog objekta u Budvi omalovažio policijske službenike OB Budva Mi.B. i Ma.B., koji su vršili službenu radnju njegovog legitimisanja, na način što im je uputio riječi: "Šta vi hoćete p…e jedne, j….u vam mater, ne znate vi ko sam ja, za ovo ćete u Strazbur, evo vam p…e jedne hapiste me". Sa omalovažavanjem je nastavio i na službenom parking Stanice policije na način što im je uputio riječi: "P…e jedne, j…m vam majku, zapamtićete me za ovo, do Strazbura ću sa vama, nećete vi mene odredivati kako ću ja sa mojom ženom da postupam, ja sam za nju bog i batina".



Nakon što mu je sud izrekao kaznu i odlučio da se ista naplati prije pravosnažnosti rješenja, zbog nemogućnosti izvršenja donijeto je rješenje o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora u trajanju od maksimalnih 60 dana, pa je okrivljeni bez odlaganja sproveden u UIKS Spuž.

