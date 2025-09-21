Oni, navodi UP, nijesu kod sebe imali lična dokumenta.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Uprava policije objavila je na mreži X da je policija juče u Ulcinju, u reonu sela Mide, oko 1 sat poslije ponoći, uhvatila osam državljana Pakistana, koji su ilegalno prešli granicu iz Albanije u Crnu Goru.

“U skladu sa Sporazumom o readmisiji, potpisanim između Vlade Crne Gore i Savjeta Ministara Republike Albanije, državljani su zapisnički predati policijskim službenicima Albanije na dalju nadležnost i postupanje,” zaključuje se u objavi, prenosi CdM.