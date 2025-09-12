Nakon lišenja slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, M.L. je sproveden nadležnom sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 600 eura i mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od četiri mjeseca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin lišili su slobode jedno lice iz Kolašina koje je prilikom kontrole u saobraćaju odbilo alkotestiranje, a zatim napalo policijske službenike.

Naime, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Kolašin su 11. septembra blizu ponoći, kontrolisali putničko motorno vozilo kojim je upravljao M.L. iz Kolašina, od kojeg je zatraženo da se podvrgne alkotestiranju, što je on odbio. Nakon što mu je od strane policijskog službenika saopšteno da će biti lišen slobode zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, M.L. je, u namjeri da izbjegne dalje policijske mjere i radnje, odbijajući da postupi po upozorenju i naređenju policijskog službenika da izađe iz vozila, pokušao da pokrene vozilo kojim je upravljao i da se udalji sa lica mjesta, u čemu je spriječen. Tom prilikom, M.L. je pružao aktivni otpor, istovremeno upućujući uvrede i prijetnje policijskim službenicima.

Nakon lišenja slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, M.L. je sproveden nadležnom sudiji za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 600 eura i mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od četiri mjeseca.

O događaju je takođe obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, koji je naložio da se protiv M.L. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, te da

mu se privede na dalju nadležnost.