Njegova meta, prema nepotvrđenim informacijama, bio je S.B. sa Cetinja, navodni pripadnik škaljarskog klana.

Budvanin I.C. (40) osumnjičen je za teško ubistvo u pokušaju, kada je 7. septembra na putu Cetinje-Budva ispalio hice iz vatrenog oružja i ranio T.S., saopšteno je iz Uprave policije.

"U prvim mjerama zahvata na rasvjetljavanju teškog ubistva u pokušaju koje je izvršeno u mjestu Brajići 7. septembra na štetu lica T.S. i S.B., službenici Uprave policije, Regionalnog centra bezbjednosti “Jug”, Odjeljenja bezbjednosti Budva, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a u koordinaciji i svakodnevnim aktivnostima sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, su identifikovali za sada jedno lice, locirali ga i lišili slobode po nalogu tužioca. Krivično djelo teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja na teret se stavlja licu I.C. (40) iz Budve i on je u zakonskom roku sproveden u Više državno tužilaštvo u Podgorici radi saslušanja", saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaju da njihovi službenici nastavljaju sveobuhvatne policijsko tužilačke izviđajne i operativne mjere i radnje na identifikaciji drugih lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela.

"Sa daljim rezultatima istrage javnost će biti blagovremeno informisana", saopšteno je iz policije.