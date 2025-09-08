Prema saznanjima medija iz bezbjednosnih službi, napad je najvjerovatnije bio usmjeren na Beladu, za koga se tvrdi da pripada ogranku škaljarskog klana sa Cetinja, dok je njegova saputnica pogođena greškom.

Na magistralnom putu Budva–Cetinje, u mjestu Brajići, juče oko 14.15 časova ranjena je Cetinjanka T.S. (24) kada je na motocikl, na kojem se nalazila sa Stefanom Beladom (48), pucano iz drugog motora. Policija pokušava da uđe u trag napadačima i značajnim tragom smatra motocikl sa kojeg je pucano, prenosi CdM.

Ranjena djevojka je prevezena u bolnicu i, prema nezvaničnim informacijama, nije životno ugrožena, dok je Belada prošao nepovrijeđen.

Prema saznanjima medija iz bezbjednosnih službi, napad je najvjerovatnije bio usmjeren na Beladu, za koga se tvrdi da pripada ogranku škaljarskog klana sa Cetinja, dok je njegova saputnica pogođena greškom, navodi CdM.

Uprava policije saopštila je da službenici regionalnih centara i više jedinica preduzimaju hitne mjere radi rasvjetljavanja događaja i identifikacije izvršilaca.

Uviđaj nakon pucnjave juče je trajao satima.

Belada je od ranije poznat policiji i pravosuđu – prije 13 godina preživio je napad na Cetinju, a 2015. osuđen je na tri godine i osam mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva i nedozvoljenog držanja oružja.

Prošle godine uhapšen je u Portorožu u velikoj međunarodnoj akciji slovenačke policije.