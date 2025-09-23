Procesuiran bosanski državljanin zbog krijumčarenja

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U nastavku aktivnosti službenika granične policije na otkrivanju i procesuiranju krijumčarenja ljudi i ilegalnog prelaska državne granice, službenici Regionalnog centra granične policije “Sjever” – Stanice granične policije Pljevlja u saradnji sa pripadnicima Jedinice granične policije Bosne i Hercegovine Hum, realizovali su ciljanu međunarodnu aktivnost koja je rezultirala sprečavanjem krijumčarenja devet lica i krivičnim procesuiranjem jednog lica, saopštili su iz policije.



Operativnim radom na terenu, policijski službenici Stanice granične policije Pljevlja su došli do saznanja o ruti kretanja migranata, mjestu ilegalnog prelaska državne granice, kao i informacijama koje su ukazivale na postojanje organizovanog krijumčarenja ljudi prema teritoriji Bosne i Hercegovine.

Zajedničkim aktivnostima Jedinice granične policije BiH i crnogorske policije, realizovana je operativno-taktička mjera – zasjeda i tom prilikom utvrđeno da je grupa migranata prešla rutu od Pljevalja do naselja Šula, a potom, zaobilazeći zvanični granični prelaz, u mjestu Kolibe ilegalno prešla granicu i nastavila kretanje ka teritoriji Bosne i Hercegovine.

Službenici bosanske granične policije su postupajući po navedenim informacijama zaustavili i kontrolisali putničko vozilo marke VW Passat, kojim je upravljao S.K. iz Tuzle. Pregledom vozila, u njemu je zatečeno devet stranih državljana – maloljetnih migranata iz Egipta, koji su na teritoriju Pljevalja stigli iz pravca Podgorice, navode iz UP.



Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine su po nalogu državnog tužioca protiv S.K. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinio krivično djelo krijumčarenje ljudi.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa zajedničkim koordinisanim operacijama, razmjenom obavještajnih podataka i neposrednom saradnjom sa susjednim državama, usmjerenom na razbijanje mreža krijumčara i pružanje snažnog zajedničkog odgovora na izazove prekograničnog kriminala.