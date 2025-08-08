Podgoričanin i državljanin Pakistana osumnjičeni za pokušaj krijumčarenja migranata iz Albanije u Crnu Goru

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pripadnici granične policije su u sinoćnjoj akciji uhapsili R.S.(26) iz Podgorice i H.B.(19) iz Pakistana, zbog sumnje da su pokušali da iz Albanije u Crnu Goru, na ilegalan način, uvedu 13 migranata iz raznih zemalja, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Kako su naveli, službenici Odsjeka za suzbijanje prekograničnog kriminala i korupcije su kao nosioci Tima za razbijanje mreža krijumčara ljudi, u predmetu kodnog naziva ”Pruga” uz koordinaciju sa postupajućim nadležnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili R.S. i H.B. zbog sumnje da su počinili krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopštili su iz UP.

Shodno prethodno izvršenoj analizi, a vršeći nadzor u očekivanom rejonu prolaska ilegalnih migranata i njihovog daljeg tranzita kroz državu, ka zemljama EU, sinoć je oko 23 časa, u mjestu Vitoja detektovano putničko motorno vozilo u koje je ušlo pet ilegalnih migranata, saopštili su iz policije.

Kontrolom na magistralnom putu Tuzi-Podgorica ustanovljeno je da vozilom upravlja R.S. iz Podgorice koji je prevozio pet ilegalnih migranata, od kojih tri iz Pakistana i dva iz Bangladeša.

U saradnji sa službenicima Stanice granične policije Tuzi izvršena je pretraga tog rejona i tom prilikom locirano je još devet ilegalnih migranata.

R.S. je, kako se sumnja, za račun nepoznatog lica vršio prevoz ilegalnih migranata od mjesta Vitoja do Autobuske stanice u Podgorici pribavljajući na taj način finansijsku dobit.

"Ovo je vršio u saradnji sa terenskim krijumčarem, H.B. državljaninom Pakistana, koji je za račun nepoznatog organizatora, za obećanu sumu od 1.000 eura, trebao da prokrijumčari 13 migranata od Albanije do Crne Gore, tako što je licima pokazivao kako da ilegalno pređu granicu a dalje ih pratio do dogovorenog mjesta za prihvat vozilima", zaključili su iz policije.