Uhapšeni sprovedeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička poliicija uhapsila je K.B. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Osim ovog Podgoričanina uhapšeni su i državljani Pakistana, M.K.(18) i U.M.A. (18), zbog relaska državne granice van graničnog prelaza.

"Naime, službenici Stanice granične policije Podgorica su u mjestu Vitoja, zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo kojim je upravljao K.B. a u koje su ušla dva ilegalna migranta, kasnije identifikovana kao državljani Pakistana. Osumnjičeni K.B. je, kako se sumnja, vršio prevoz ilegalnih migranata od mjesta Vitoja u Tuzima do Podgorice pribavljajući na taj način finansijsku dobit", saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu postupajućeg tužioca oni su uhapšeni i u zakonskom roku sprovedena Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.