Suđenje Lazoviću i Čađenoviću biće nastavljeno narednih dana, a sudsko vijeće će odlučiti hoće li se traženi dokazi pribaviti i izvesti na glavnom pretresu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U Višem sudu u Podgorici danas je iznošenjem odbrane bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića nastavljeno suđenje nekadašnjem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću i bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, optuženima za stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i pranje novca, prenosi Cdm.

Katnić je, kao i ranije tokom procesa, sudu predočio djelove SKY komunikacija za koje tvrdi da su bili sakriveni i falsifikovani od strane tužilaštva. On je naveo da je “kavački klan” imao direktnu saradnju sa srpskom Bezbjednosno-informativnom agencijom (BIA), a da su krvavi sukobi sa suparničkim “škaljarskim klanom” posljedica političkih obračuna u Srbiji, prenose Vijesti.

„Od početka tvrdim da je kavački klan sarađivao sa BIA-om, a onda je u jednom trenutku došlo do sukoba između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića“, izjavio je Katnić.

On je dodao da dokazi koje je tražio nikada nijesu pribavljeni ili su, kako tvrdi, mijenjani i prikrivani. Prema njegovim riječima, posebno su manipulacije vršene u komunikaciji između Danijela Jovanovića, visokog rukovodioca MUP-a Srbije, i Ljuba Milovića, člana “kavačkog klana” i službenika kotorskog Odjeljenja bezbjednosti.

„Tužilac je iz ovih komunikacija izbacio poruke Ljuba Milovića kako bi prikrio saradnju MUP-a i BIA Srbije sa ‘kavačkim klanom’, ali i razloge krvavih obračuna sa ‘škaljarcima’. Ti sukobi nijesu bili isključivo obračuni kriminalnih grupa, već posljedica političkog sukoba Aleksandra Vučića i Nebojše Stefanovića“, kazao je Katnić, piše CdM.

On je takođe naveo da su strukture iz BIA odlučile da Veljko Belivuk i Marko Miljković budu poslati u Crnu Goru kako bi bili likvidirani, a cijeli događaj predstavljen kao još jedan mafijaški obračun.

„Kada sam ranije govorio da je pokušaj ubistva Belivuka i Miljkovića na tivatskom aerodromu bio u organizaciji određenih struktura BIA Srbije, nisam obmanjivao javnost. Te strukture su sarađivale sa ‘kavačkim klanom’ u prometu narkotika i pružale im zaštitu“, istakao je bivši glavni specijalni tužilac.

