Specijalno vijeće Višeg suda kojim predsjedava sutkinja Vesna Kovačević ponovo će odlučivati da li će se Miloš Medenica sa slobode braniti optužbi da je stvorio kriminalnu organizaciju koja je švercovala cigarete, uticala na sudake odluke...

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

To je odlučio Apelacioni sud, koji je ukinuo prethodnk rješenje kojim je vijeće sutkinje Kovačević odbilo jemstvo, kako prenose Vijesti.

"Apelcioni sud ukinuo je rješenje kojim je odbijeno jemstvo Milošu Medenici, i predmet vratio na ponovno odlučivanje", kazala je "Vijestima" savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda, Ivana Vukmirović.